Cintilantelider vende e repara electrodomésticos e equipamentos de uso doméstico

Empresa do Entroncamento é certificada e tem oficina própria, mas também faz trabalhos em domicílios.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Cintilantelider é uma referência na reparação e manutenção de electrodomésticos e equipamentos do lar.. fotoDR

Criada em 2018 e instalada no lote 10 da Zona Industrial do Entroncamento, a Cintilantelider Ldª vende e repara electrodomésticos e outros equipamentos de uso doméstico. A empresa é certificada e qualificada e todos os elementos da sua equipa técnica possuem formação profissional certificada, em todo o tipo de equipamentos.

A rapidez na reparação dos equipamentos é uma das prioridades da Cintilantelider e, para além de oficina própria, a empresa faz domicílios em garantia da Bosch - Junkers - Vulcano, Smeg, Orima, Atlantic, Hisense e, fora de garantia, de todas as marcas.

A gerente, Fernanda Nicolau, destaca o facto da Cintilantelíder vender e instalar esquentadores, equipamentos de ar condicionado, caldeiras e painéis solares e reparar qualquer electrodoméstico, seja de marca ou de linha branca.

A Cintilantelider funciona das 09h00 às 19h00 de segunda a sexta e fecha aos sábados, domingos e feriados.