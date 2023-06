Festa da Amizade oferece 5 mil quilos de sardinhas em Benavente

A Festa da Amizade e Sardinha Assada de Benavente vai decorrer de 22 a 24 de Junho com a maior distribuição gratuita de sardinhas do país. Ruth Marlene, Oitentamente e Tributo aos Xutos são algumas das apostas musicais.

A Comissão da Sardinha Assada e a Comissão da Picaria vão levar muita animação às ruas de Benavente em mais uma edição da Festa da Amizade e Sardinha Assada. O certame vai animar a vila de 22 a 24 de Junho com a maior distribuição gratuita de sardinhas do país. São cinco mil quilos de sardinhas, 10 mil unidades de pão e cinco mil litros de vinho que fazem parte desta festa que já leva 52 anos de história.

Desde 1969 que o último sábado do mês de Junho é o dia da sardinha assada, com os fogareiros colocados pelas ruas de Benavente a partir das 22h00. Mas se este é o ponto alto da festa, o dia começa bem cedo com o desfile de campinos, cavaleiros amadores e animais pelas ruas da vila. Depois seguem-se as provas de condução de jogos de cabrestos e a picaria à vara larga, que atraem sempre muitos visitantes.

A entrada de um toiro bravo com campinos e cabrestos pelas ruas da vila marca um dos momentos maiores do certame, na tarde de sexta-feira, 23 de Junho. Num percurso de aproximadamente um quilómetro, em plena Estrada Nacional 118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas.

Ruth Marlene, Oitentamente, Tributo aos Xutos, Miguel Bravo e a banda The Pilinha fazem parte da oferta musical. Juntam-se ao longo da festa a animação de Jéssica Portugal, DJ Ildefonso, Cosmo, Alma Flamenca, 300 and Friends, Projeto Super Galopa, Dj Ruben, João Paulo, Sabor Flamenco, Fifi Milho, Pedro Carvalho, DJ Viegas e Bruno China.

Uma história com 54 anos

A esplanada do Cineteatro de Benavente foi o local escolhido para a realização da primeira Festa da Amizade, em 1969. Foi nesse espaço que um grupo de amigos se juntou, dividindo a despesa de alguns quilos de sardinhas, pão e vinho, resolvendo convidar alguns amigos para se juntarem à festa. Também não faltou o toque das tradições ribatejanas com a largada de uma bezerra brava para os mais corajosos.