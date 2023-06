Festas de Alverca com cartaz atractivo e muita animação

Alverca do Ribatejo prepara-se para mergulhar num ambiente festivo e de convívio com as tradicionais celebrações das Festas de São Pedro e da cidade que estão na rua de 23 a 29 de Junho. A cidade ribatejana celebra a sua tradição cultural e histórica preparando-se para receber visitantes de toda a região com os concertos a serem o grande destaque dos festejos onde não faltará animação, exposições e petiscos. David Antunes & The Midnight Band sobem a palco dia 23, às 22h00. No dia seguinte, dia 24, pelas 22h00, o destaque vai para Bruno Nogueira e Manuela Azevedo que levam a palco o espectáculo Deixem o Pimba em Paz.

Dia 25 o cartaz inclui a actuação da PJ Band às 22h00. Dia 26 está agendada a actuação do grupo de música tradicional portuguesa Sons do Mundo, às 22h00, seguida, às 23h00, do Samba di Rua. O cartaz das festas inclui também os Sangre Ibérico, dia 27, às 22h00, depois da actuação dos Scarmind, às 20h30.

Para dia 28 está agendada às 21h00, a noite da sardinha assada com distribuição de sardinhas, pão e vinho e a actuação da banda Siga a Farra. No dia seguinte, 29 de Junho, Matay fecha a festa com um concerto a partir das 22h00, com fogo-de-artifício marcado para a meia noite.

Fé e devoção marcam a festa

A componente religiosa das Festas de São Pedro é um ponto alto das celebrações estando agendada para 25 de Junho, às 16h00, a missa solene no adro da igreja de São Pedro, seguida da tradicional procissão pelas ruas da cidade a partir das 17h00, que levará a imagem do padroeiro São Pedro à comunidade.

São Pedro é um dos santos mais importantes da tradição cristã e é padroeiro de várias cidades. Pedro, cujo nome original era Simão, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Nasceu na região da Galileia, era pescador e foi chamado por Jesus para se tornar um dos seus discípulos e, posteriormente, um dos pilares da Igreja desempenhando um papel fundamental na evangelização. É um santo lembrado como exemplo de fé, liderança e coragem.