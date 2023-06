Feira Mostra de Mação promove reflexão sobre floresta

Toy, Calema, Taxi e José Cid são alguns dos nomes do cartaz musical do certame que vai decorrer no centro da vila de Mação, entre 28 de Junho e 2 de Julho.

A floresta vai estar em destaque nesta edição. Gastronomia, artesanato e mostra de actividades económicas também fazem parte do programa.

A Feira Mostra de Mação vai este ano dar destaque à floresta com um programa diversificado que promete levar muitos visitantes à vila do norte do distrito de Santarém. O certame decorre no centro da vila de Mação, entre 28 de Junho e 2 de Julho, e tem mais uma vez entrada gratuita. O cartaz musical conta com nomes sonantes como Toy (29 Junho), Calema (30 Junho), Taxi (1 Julho) e José Cid (2 Julho), entre outros, a par de uma mostra de actividades económicas e sociais, que contará com 80 expositores, uma feira do livro e diversas actividades desportivas, culturais e gastronómicas.

O certame é organizado pelo município e envolve um investimento na ordem dos 150 mil euros. Os espaços de restauração serão seis, geridos por associações e IPSS, que voltarão a apresentar muitos pratos típicos da região. Esses espaços estarão abertos todos os dias Também os espaços de bar que apoiam o evento serão seis. No que concerne às actividades lúdicas, recreativas e desportivas, há iniciativas como o Down Town e a Experiência TT e algumas novidades, como os matraquilhos humanos ou a demonstração de orientação.

Reflexão sobre a floresta

Na apresentação da 28ª Feira Mostra, que decorreu na praia fluvial de Ortiga, o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD), revelou que este ano o tema em destaque será o sector da floresta, tendo em conta o “processo transformador” pelo qual o concelho está a passar. Foi nesse contexto que a autarquia convidou o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, para a inauguração da Feira Mostra de Mação.

Afirmando que a Feira Mostra mantém na sua essência “mostrar o que de melhor se faz e produz” em Mação, Vasco Estrela destacou momentos específicos como a “reflexão sobre o sector da floresta e na implementação dos projectos de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP)”.

Num território de cerca de 400 quilómetros quadrados (km2) e onde habitam perto de oito mil pessoas dispersas por mais de uma centena de aldeias, foram já submetidas nove propostas de constituição de AIGP, abrangendo todas as freguesias do concelho e uma área superior a 20 mil hectares. As AIGP são “projectos com importância estratégica e económica para o concelho de Mação”, que pretendem por via do ordenamento do território e gestão sustentável “voltar a fazer das áreas florestais e agrícolas a maior riqueza do concelho”, sublinha a autarquia.