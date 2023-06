Festa dos Tabuleiros com cartaz musical de luxo e mais de um milhão de visitantes

A edição deste ano da Festa dos Tabuleiros, que se realiza de quatro em quatro anos em Tomar, tem 618 tabuleiros confirmados e mais de dois mil participantes. A apresentação do programa geral e dos espectáculos musicais realizou-se a 9 de Junho na Casa Vieira Guimarães. O certame, que foi inscrito como Património Cultural Imaterial Nacional, decorre de 1 a 10 de Julho e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já aceitou marcar presença. Os preparativos já começaram na Páscoa, a 9 de Abril, com a primeira saída das coroas, e todos dias o povo, que decide quando se realiza a festa, trabalha durante horas para não faltar nada à maior festa do concelho.

O primeiro dia do certame vai ser marcado por inaugurações de várias exposições. No dia 2 de Julho vai realizar-se o Cortejo dos Rapazes com quatro centenas de tabuleiros confirmados e 1.600 crianças; à tarde os jogos populares dos rapazes vão imitar os jogos dos adultos pela primeira vez. A abertura das Ruas Ornamentadas vai ser antecipada para dia 5 pelas 20h00 e estão confirmadas 33 ruas populares. O Cortejo do Mordomo vai acontecer a 7 de Julho às 18h00. O percurso dos Cortejos dos Parciais, no dia 8 de Julho às 10h00, vai sair da Várzea Grande em direcção à Mata dos Sete Montes, onde vão ficar em exposição durante sábado e domingo. As eliminatórias dos jogos populares tiveram muita adesão e decorreram durante estes meses nas várias freguesias. As finalíssimas dos jogos populares vão realizar-se às 16h00 de 8 de Julho.

O grande dia, 9 de Julho, vai começar com a Procissão das Coroas e o Cortejo dos Tabuleiros às 16h00. Tudo indica que a afluência será igual ou superior à última Festa dos Tabuleiros, que contou com cerca de um milhão de visitantes. Vai existir um reforço de seis ecrãs gigantes, na Várzea Grande e no Mouchão, que vão transmitir o cortejo para quem não conseguir estar presente. A terminar, a 10 de Julho, o percurso da distribuição da pêza mantém-se às 10h00.

Os espectáculos musicais vão contar com a presença de vários artistas de renome, como Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Quim Barreiros, Quinta do Bill, entre outros. Todos os concertos vão acontecer na Várzea Grande e são gratuitos. Os espectáculos no Mouchão mais intimistas, temáticos e para públicos específicos também vão marcar a agenda.

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, alertou para a ocorrência de vários constrangimentos ao nível do estacionamento. Por isso, vão estar disponíveis 19 parques de estacionamento, embora alguns já estejam esgotados, disse. Anabela Freitas referiu que o plano de segurança e socorro envolve um grande esforço das autoridades e que no terreno vai estar disponível um dispositivo capaz de dar resposta a qualquer ocorrência que exista.