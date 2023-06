Maior festa de Vila Franca de Xira está de volta com algumas novidades

Vila Franca de Xira prepara-se para receber a 91ª edição das Festas do Colete Encarnado, um dos eventos mais marcantes do Ribatejo. Entre os dias 30 de Junho e 2 de Julho a cidade será palco de homenagens à festa brava, aos campinos, aos touros, ao cavalo e à cultura ribatejana.

Este ano a Câmara de Vila Franca de Xira decidiu implementar mudanças visando a melhoria da mobilidade e a redução do tráfego automóvel. O eixo central da cidade será fechado ao trânsito por períodos prolongados. Para garantir a mobilidade dos visitantes a autarquia disponibilizará transporte gratuito das 17h00 às 05h00, com partida e regresso dos autocarros a cada meia hora de diferentes locais, incluindo Castanheira do Ribatejo, Povos, Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Alhandra.

As festividades incluem largadas e corridas de touros, sardinha assada e espectáculo de fogo-de-artifício. Além disso, as tertúlias abrem as portas para receber os visitantes. Um dos pontos altos do evento será a homenagem ao campino, que ocorrerá na tarde de 1 de Julho, no largo do município, seguida de desfile equestre. Este ano o campino homenageado é Lúcio Isidro dos Santos, 83 anos, que dedicou 67 anos da sua vida à arte de lidar com o gado bravo. O Pampilho de Honra será concedido, a título póstumo, a Carlos Alves da Silva, conhecido como Carlos “Custódio”.

Quanto à música, destacam-se as actuações de Fernando Correia Marques, no dia 30 de Junho, do grupo Gipsy Kings, a 1 de Julho, e de Jorge Fernando no dia 2 de Julho. Os espectáculos prometem animar as Festas do Colete Encarnado naquela que foi apelidada pela autarquia de “cidade festival”. O Largo Pedro Vítor será transformado numa tertúlia ao ar livre com animação própria através do Palco Vila Franca. Os outros palcos tradicionais ganharam nomes específicos, como o Palco Tradições, no Jardim Constantino Palha, o Palco Marialva, no Mártir Santo e o Palco Sevilhanas.com, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. O Parque Urbano do Cevadeiro será utilizado para concertos e contará com roulottes de comes e bebes.