Paddle Azul proporciona momentos inesquecíveis numa prancha 

A Paddle Azul não se limita a fazer passeios em cima de uma prancha e coloca a experiência de 20 anos na modalidade ao serviço dos clientes.



A empresa Paddle Azul, criada há três anos, tem-se consolidado como uma mais-valia na valorização turística e no aproveitamento do Rio Tejo na zona do Arripiado, concelho da Chamusca, usufruindo de um cenário de extraordinária beleza proporcionada pelo Castelo de Almourol. A empresa proporciona experiências de stand up paddle com pacotes para famílias ou grupos, por exemplo em festas de aniversário.

Na Paddle Azul também estão disponíveis pacotes com campos de férias para crianças dos 10 aos 16 anos de idade, bem como team building e pacotes para pessoas que querem aprender as modalidades do stand up paddle. Uma actividade que tem como princípio andar em cima de uma prancha com um remo e deslizar em cima da água. Na realidade é um desporto completo, que puxa pelo corpo, mas também alivia a mente.

A empresa, instalada na zona ribeirinha do Arripiado, também desenvolve actividades em outros locais do distrito de Santarém, como em Aldeia do Mato, na Barragem de Castelo do Bode, e Almourol. Fora da região, a Paddle Azul vai até Peniche proporcionar experiências desde que as actividades sejam agendadas com antecedência pelos clientes.

Os clientes da empresa são de várias zonas como Leiria, Vila Franca de Xira, Entroncamento, Torres Novas, Chamusca, Almeirim, Alpiarça, Santarém, entre outras localidades da região. As actividades são orientadas e acompanhadas pelo responsável da Paddle Azul, João Pedro Delgado Vieira, que tem o curso de instrutor, que tirou em Óbidos, embora já tivesse o diploma de França. O empresário sublinha que esta é uma modalidade segura que proporciona momentos de diversão que ficarão na memória de quem experimenta.

A Paddle Azul destaca-se pela simplicidade e a dedicação e foca-se em ensinar a modalidade às pessoas e não apenas proporcionar passeios. “Quero que gostem, que saiam daqui com um sorriso. O negócio é importante, naturalmente, mas não é isso que me move, é o partilhar de uma paixão. Quero que cada pessoa aproveite todo este ambiente maravilhoso que nos rodeia. Que quando estiver em cima da prancha se sinta livre, leve, se deixe envolver por todo o ambiente envolvente”, sublinha João Pedro Delgado Vieira, que tem uma experiência de 20 anos na modalidade. O que mais deixa o responsável da empresa satisfeito é ver as pessoas ficarem apaixonadas pela modalidade e saírem da actividade com um sorriso nos lábios.

A empresa funciona de meados de Junho ao início de Outubro e tem sido fundamental para o seu desenvolvimento o apoio do Restaurante ABC, no Arripiado, da Junta de Freguesia da Carregueira e da Câmara da Chamusca.