O Forno está há 39 anos a servir qualidade em Vila Franca de Xira

O Restaurante “O Forno” em Vila Franca de Xira fez 39 anos no dia 20 de Junho e continua a primar pela qualidade do serviço e da comida. Os donos do espaço, Fernando António Alves Carneiro e José Francisco Carapinha Gomes radicaram-se em 1973 em Vila Franca de Xira e antes de abrirem O Forno trabalharam durante uma década em vários estabelecimentos, adquirindo uma experiência e uma paixão pela área da restauração, que tem sido reconhecida ao longo destes anos pela satisfação dos clientes.

O restaurante destaca-se por uma gastronomia regional e local, com pratos de grande qualidade que fazem as delícias dos clientes que apreciam uma boa refeição. Distingue-se por especialidades gastronómicas como o sável frito com açorda de ovas, considerado pelos clientes como o melhor da região.

Os clientes podem ainda degustar a confecção ímpar do arroz de tamboril e das espetadas do lombo de vaca. Também fazem as delícias de quem visita O Forno o bacalhau com torricado, as espetadas de tamboril com gambas e as espetadas de gambas com açorda de alho e coentros. No restaurante que é uma marca da gastronomia de Vila Franca de Xira a qualidade dos produtos é uma das apostas, a par da arte de bem servir e do cuidado com a qualidade assente em 39 anos de experiência.

Além dos pratos para consumo no restaurante, O Forno também tem serviço de comida para fora (take away apenas) de pratos específicos como arroz de tamboril, espetadas do lombo de vaca e bife da vazia. O segredo da longevidade e do sucesso está na qualidade do serviço prestados, no atendimento e na paixão colocada na elaboração dos pratos.

O restaurante funciona de quarta-feira a domingo das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00. À segunda-feira está aberto apenas para almoços e o dia de fecho é à terça-feira.