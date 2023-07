O Picadeiro faz sucesso há 47 anos na gastronomia em Tomar

O Restaurante O Picadeiro, em Tomar, existe há 47 anos, com um conceito de cozinha tradicional portuguesa que o distingue e que tem sido o sucesso de quase meio século de actividade. Além de os clientes poderem degustar as iguarias no espaço, também podem levar a comida para casa através do serviço de take away ou receber as refeições em casa através das entregas ao domicílio.

N’ O Picadeiro todos os pratos se apresentam com uma qualidade reconhecida e são confeccionados com paixão e requinte. Mas as preferências dos clientes vão para o bacalhau à Narciso, bacalhau à Capítulo, cabrito assado no forno, vitela assada à moda de Lafões e o cozido à portuguesa.

O restaurante é reconhecido como uma marca distinta na gastronomia local e regional e diferencia-se por respeitar ao máximo as tradições gastronómicas e pela arte de bem confeccionar. O Picadeiro aposta na excelência de serviço e por isso todos os colaboradores têm formação nas suas áreas de actividade. Actualmente a equipa é constituída por seis profissionais, dois de serviço à na sala e quatro na cozinha.

Gerido com a sabedoria e a experiência de Maria Isabel Rosa, Vera Rosa e Sérgio Rosa, O Picadeiro é um espaço onde as pessoas sentem a simpatia no atendimento e se mostram satisfeitas com a qualidade dos pratos.

O Picadeiro está aberto de terça a sexta-feira das 10h30h às 17h00. Ao sábado funciona das 12h00 às 15h00 e 19h30h às 21h30. Aos domingos e feriados pode deliciar-se com as iguarias do restaurante das 12h00 às 15h00.