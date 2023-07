Mário Santos é o director do Agrupamento de Escolas de Benavente e reflecte neste texto a situação actual do ensino e as perspectivas das escolas, que considera estarem sem a atenção necessária para cumprir bem a sua função.

Alguns já gritam Férias! e preparam-se para os dias quentes, grandes, para as festas desta e daquela terra, para o tempo em que parece que é para isto que vivemos, o descanso merecido, a aventura de fazer coisas novas, ou de não fazer nada, mas sobretudo aproveitar a pausa que a escola nos dá até Setembro.

Outros ainda se debatem com os últimos exames, com o arrumar do ano lectivo que parece teimar em continuar até que tudo pare, e aí sim, gritar também férias!

O sentimento dos nossos alunos variará no momento entre estas duas situações. E chegando ao presente momento, é impossível não sentir um frio na barriga e pensar que educação é esta, em que as escolas vivem momentos de instabilidade, em que os professores saem à rua em luta pelos seus direitos? Instabilidade porque não há professores para todos os alunos! Que Educação é esta, em que após os anos da pandemia se continua a manter a comunidade educativa numa instabilidade na qual o Governo tarda em dar respostas e os professores sentem-se desvalorizados? A escola está desvalorizada perante todos os temas da praça pública, temas nem sempre tão importantes mas muito mais mediáticos.

A escola está instável, sem a atenção necessária para cumprir bem a sua função, a função de alicerce da sociedade e do país.

Férias, venham as férias para os nossos alunos, que descansem, divirtam-se, cresçam, que em Setembro outro ano lectivo começa, talvez a sonhar com outra Educação!.