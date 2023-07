Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita a voar para novas realidades

Jorge Tavares, director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, fala sobre o desempenho e as conquistas do agrupamento, salientando que o próximo ano lectivo beneficia do crescimento atingido no ano lectivo que terminou recentemente.

Este ano lectivo que se aproxima a passos largos da sua foz, foi um ano de transição entre tempos verbais. Teve um pretérito acelerado. A área da educação da câmara municipal em articulação com o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo preparou condições físicas e recursos humanos para os novos espaços educativos. Foi um ano de degraus para o nosso crescimento. Alongámos o milagre do ano prometido. Não mudámos pelas circunstâncias das obras da escola secundária. Mudámos por aquilo que somos. “Os adjectivos passam e os substantivos ficam” citando Machado de Assis.

Quando ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Mesmo sem a certeza de voos seguros não deixámos de voar. Foi um voo tranquilo a novas realidades – espaços, horários, transferência de competências. Um teste à capacidade de adaptação do agrupamento. Um ano de reserva especial. Ficámos em 1º lugar no ranking dos exames do ensino secundário no distrito de Santarém. O impossível voltou a ser possível. O inalcançável ficou nas nossas mãos. A distância desapareceu para o telhado. A cor dos nossos resultados fica nos olhos de quem nos vê.

Este ano lectivo foi igualmente marcado pelo lançamento e posteriores apresentações de um livro que foi um projecto conjunto da coordenadora da educação da Câmara Municipal do Cartaxo, Dra. Carla Neves e dos alunos de artes da Escola Secundária do Cartaxo, coordenados pelos docentes Fátima Vaz Pereira e António Pedro Carvalho. Na Princesa era o verbo. Um poema pela forma. Uma poesia pelo conteúdo. “Na Bolha”, um livro que foi apresentado na Feira do Livro e no auditório da DGEstE e que consequentemente projetou o Curso de Artes e o Agrupamento para todo o país. Não existimos para enfeitar gaiolas. Existimos para ganhar o direito a ser diferente e ganhar o privilégio de ser livre. A escrita como janelas.

Ouvimos para tirar lições. Até do silêncio ouvimos. Vencer é consequência natural da boa preparação. Reforçámos o sentido de pertença. Um ano com obras, resultados e prosa. Se não foi um ano bom, o que será?

No próximo ano letivo, não vamos esperar por nós. Já não estamos lá. Será um ano letivo em que a Escola Secundária do Cartaxo, terá espaços educativos requalificados. Atrativo para novas experiências e oportunidades para toda a comunidade escolar. Cada vez que olhamos para um ano letivo, olhamos de forma diferente. O amanhã não está prometido para ninguém. Novo ano. Novos paradigmas. Destes emerge a renovação. “Há uma Primavera em cada vida”, nas palavras de Florbela Espanca. Há 3 razões dignas de romper o silêncio: a da poesia, da música e do amor.

Os sonhos não nos cabem nas mãos. Os poetas conversam com os sonhos. Nós também.