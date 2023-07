Escola Profissional de Coruche é a melhor do Distrito de Santarém

A Escola Profissional de Coruche (EPC) está, pelo terceiro ano consecutivo, em destaque no Ranking Nacional das Escolas, ocupando o 1.º lugar no distrito de Santarém na categoria das escolas com ensino profissional.

A EPC é a escola profissional do distrito onde mais alunos terminam o seu curso dentro do prazo previsto (86,36%), ou seja, 9 em 10 alunos terminam o seu curso no final dos três anos letivos.

Estes números resultam de uma estratégia adotada por toda a comunidade educativa da EPC e de um acompanhamento pedagógico individualizado que visa combater o insucesso e abandono escolar.

Ao todo, segundo os índices de satisfação da comunidade escolar, 80% dos alunos estão satisfeitos com o ensino ministrado na EPC, números que aumentam para os 95%, quando questionados os encarregados de educação.

Ainda de referir que mais de 50% dos jovens que concluem o ensino secundário na EPC encontram-se a trabalhar na área de formação e 13% dos alunos prosseguiram estudos para o ensino superior.

Para além das oportunidades nacionais, estabelecidas através de diversas parcerias de sucesso com o tecido empresarial, os alunos da Escola Profissional de Coruche tiveram, este ano letivo, oportunidade de realizar a Formação em Contexto de Trabalho, ao abrigo do Programa Erasmus+, na Croácia, República Checa, Itália e Espanha.

Para o próximo ano letivo, a Escola Profissional de Coruche vai diversificar a sua oferta formativa, dando oportunidade aos jovens de escolherem entre os cursos técnicos de Turismo, Comércio, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Manutenção Industrial/Eletromecânica. Também os alunos com o 8º ano concluído poderão inscrever-se no Curso de Educação e Formação – Operador de Distribuição.