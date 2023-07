Escolas empenhadas na construção de novas e melhores soluções para os jovens

Depois das dificuldades criadas pela pandemia da Covid-19 veio a turbulência associada às reivindicações de professores e auxiliares em busca de melhores condições para o exercício das suas profissões. Foi um ano lectivo muito difícil para as escolas, mas o que foi feito, apesar das dificuldades, mostra a grande capacidade de directores, professores, auxiliares, alunos e pais.

Vale a pena ler os depoimentos que publicamos neste espaço de O MIRANTE dedicado ao ensino. Ninguém nega os problemas, mas o tom não é de queixa nem desalento. As escolas, públicas e privadas, estão vivas e após cada desafio surgem mais determinadas em cumprir a sua missão.

Para o ano lectivo 2023/2024 são apresentadas, na maioria dos casos, novas ofertas educativas adequadas às exigências que resultam de tempos diferentes. E a mensagem é de determinação e de confiança na capacidade de construir um futuro para os jovens.

Discurso directo

“Ficámos em 1º lugar no ranking dos exames do ensino secundário no distrito de Santarém. O impossível voltou a ser possível.”

Jorge Tavares - Director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo

“Somos um espaço de partilha e de troca de conhecimentos que aproxima gerações e culturas.”

Ana Gomes Costa - Coordenadora da Paleta de Saberes, em Almeirim

“As nossas crianças e os nossos jovens provaram que são uns vencedores”

Ana Gaspar - Directora do Colégio Jardinita, em Alcanede

“O ISLA afirma-se cada vez mais como o Ensino Superior de Excelência”

Filipa Martinho - Delegada do administrador do ISLA Santarém

“A escola está sem a atenção necessária para cumprir bem a sua função de alicerce da sociedade e do país”

Mário Santos - Director do Agrupamento de Escolas de Benavente

“A Escola cumpriu o seu papel com o cumprimento dos programas do plano anual de actividades”

Isabel Maria Fernandes da Silva - Directora do Agrupamento de Escolas de José Relvas, em Alpiarça

“Primeiro lugar no distrito de Santarém, na categoria das escolas com ensino profissional.”

Escola Profissional de Coruche

“Estamos comprometidos em oferecer um ensino de qualidade, inovador e orientado para o futuro”

João Moutão - Presidente do Instituto Politécnico de Santarém

“Caminho trilhado por professores extraordinários; assistentes técnicos e operacionais competentes e pais capazes de colaboração espontânea e sustentada”

José António Almeida - Director do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação

“Da nossa identidade faz parte o trabalho em parceria com as empresas e o foco na empregabilidade dos jovens”

Maria Salomé Rafael - Administradora de Escolas Profissionais