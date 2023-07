Conviver e aprender na Paleta de Saberes em Almeirim

É também um espaço de partilha e de troca de conhecimentos, com uma filosofia de aproximação de gerações e culturas. Este projecto, que surge em Almeirim, também está aberto a iniciativas dirigidas a seniores, imigrantes, populações especiais, trabalho em cowork, sessões de esclarecimento e formação.

Na sala de entrada da “Paleta de Saberes”, onde se convive e aprende, quem quiser pode simplesmente entrar, ler um jornal, beber um café (de cápsula) e, entretanto, pedir esclarecimentos sobre qualquer actividade, consultar preços e horários e inscrever-se. Tendo em conta as queixas de algumas pessoas com mais idade, vão possibilitar-lhes a aquisição de conhecimentos básicos em Tecnologias de Comunicação, de modo a poderem aproveitar o que elas têm de bom, utilizando-as como uma “defesa” contra a solidão porque permitem estar mais perto de familiares e amigos, ir a lugares desconhecidos ou navegar sem dificuldade pelo “Portal das Finanças”.

Estão disponíveis gabinetes independentes para profissionais liberais, desde professores (para explicações aos últimos anos da escolaridade obrigatória ou universidade), psicólogos (com formação em orientação vocacional e vítimas - violência, dependências - ansiedade e depressão) e pequenos e médios empresários, seus representantes ou vendedores, segundo o conceito de cowork https://www.youtube.com/watch?v=umDr0mPuyQc, acreditando que possam transmitir aos jovens alguns saberes sobre um futuro mercado de trabalho. Os gabinetes podem ser dispensados a grupos que necessitem de um espaço para se reunir em trabalho.

À população estrangeira do concelho a “Paleta” oferece a possibilidade de aprender as bases da língua portuguesa e uma ajuda na leitura e na elaboração e correcção de textos. A “Paleta” está também disponível para receber e promover sessões de esclarecimento sobre assuntos que sejam sugeridos, além de formação ministrada por formadores em várias áreas que possam de algum modo interessar a utentes e não utentes. Aos sábados, com início a 15 de Julho, haverá esclarecimentos, formação ou actividades ao ar livre destinadas a crianças e acompanhantes se o desejarem.

Este projecto, coordenado por Ana Jorge da Costa, prevê o início das explicações em Setembro próximo, com aulas individuais ou em pequenos grupos. No entanto estará assegurado apoio, durante o período de férias escolares, a alunos até ao 6º ano de escolaridade que pretendam recuperar ou consolidar matérias leccionadas.

Presentemente, a partir das 14h30 e até às 18h00, qualquer interessado pode deslocar-se à “Paleta” para pedir esclarecimentos, assegurar espaços de trabalho ou inscrever-se. “Estaremos à sua espera. Passe por lá ou telefone para se informar”, convida Ana Costa.