ISLA Santarém com mais e melhores instalações no ano lectivo 2023-2024

No mês de Março o ISLA inaugurou as novas instalações (ISLA Campus), onde toda a comunidade académica tem mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer, de acordo com Filipa Martinho, delegada do administrador do ISLA.

Filipa Martinho reforça ainda que o ISLA Campus é a casa que junta uma família – estudantes, professores, funcionários, todos juntos em comunidade – a estudar, aprender, trabalhar. É todo um processo de harmonia, em instalações modernas e capazes de responder à transformação que acontece todos os dias!

Esta melhoria será complementada com a maior e mais diversificada oferta formativa de sempre que se traduz no aumento do número de vagas, que totalizam 1.270, distribuídas por: 15 cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), seis licenciaturas, três mestrados e 28 pós-graduações e MBA’s.

Nos CTeSP destacam-se os novos cursos de Gestão dos Negócios Internacionais, Informação e Assistência Turística e Turismo e Transporte Aéreo que constitui uma oferta inovadora e única a nível do país. Podem candidatar-se a um CTeSP os candidatos com o 12º ano de escolaridade e os que optem pelo concurso especial para maiores de 23 anos.

As licenciaturas oferecidas pelo ISLA estão todas acreditadas pela A3ES e as candidaturas encontram-se abertas para todos os regimes de acesso: concurso nacional de acesso e concursos especiais (reingresso, mudança de curso, maiores de 23 anos e concurso para titulares de cursos de dupla certificação do ensino secundário).

É por todas estas razões que o ISLA se afirma cada vez mais como o ensino superior de excelência.