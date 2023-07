No Colégio Jardinita em Alcanede respeita-se a individualidade das crianças

Sou directora de Colégio Jardinita Lda, instituição que prezo e da qual me orgulho de ser uma das fundadoras. É uma instituição de cariz social, com alvarás emitidos pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, com as valências de Creche e CATL com Apoio Pedagógico. Somos uma creche aderente à gratuitidade e verdadeiros aliados das famílias na educação dos seus filhos. A nossa equipa de trabalho é forte e coesa e só desta forma conseguimos os bons resultados que temos obtido.

O ambiente natural que nos envolve é uma mais-valia para o desenvolvimento integral das capacidades das nossas crianças e jovens. Trabalhamos com o modelo da Psicologia Positiva e assim vimos crescer as nossas crianças de forma responsável e consciente, resilientes, com valores sólidos, auto-confiança e auto-estima, autonomia e criatividade, capazes de enfrentar desafios. Crianças que começam a demonstrar os seus traços de personalidade e a formar o seu carácter, que num futuro mais ou menos próximo farão parte da nossa sociedade activa e que saberão utilizar a democracia simultaneamente como um fim e um meio nas suas vidas.

Respeitamos a individualidade das crianças. A avaliação das suas necessidades é feita tendo em conta o carácter multifuncional que as move e a sua dinâmica está em constante transformação. Todos são activos, competentes e únicos. O importante não são os conteúdos mas os processos, a intencionalidade pedagógica que damos a cada um dos nossos actos. Dedicamos algum tempo ao relaxamento físico e mental, essencial no processo de aprendizagem e crescimento, cujas sequências metabólicas permitem que possamos viver em harmonia, que o equilíbrio não seja um estado mas uma opção de vida em qualquer idade.

Neste momento ainda temos algumas vagas por preencher em qualquer uma das nossas valências e estamos abertos a reuniões e ou visitas. São todos muito bem-vindos. Ao chegarmos ao final de mais um ano lectivo, apesar de todas as dificuldades, contratempos e atropelos, com que todos nos deparamos, o balanço é bastante positivo. As nossas crianças e os nossos jovens têm a capacidade de possuir comportamentos adaptativos, provaram que são uns vencedores, lutadores, que têm objectivos possíveis de alcançar e que “O sonho vale a pena quando a alma não é pequena!”.