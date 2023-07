Presidente do Politécnico de Tomar em Itália para reunião entre universidades

IPT partilha liderança do KreativEU – Knowledge and Creativity European University

O presidente do Instituto Politécnico de Tomar, professor João Coroado, acompanhado pelos professores Célio Gonçalo Marques, director do TECHN&ART e Eugénio de Almeida, esteve presente na Università di Camerino, em Itália, onde decorreu a reunião transnacional da KreativEU – Knowledge and Creativity European University, entre 26 e 28 de Junho.

Aquele projecto é liderado pelo Politécnico de Tomar com representantes de Portugal, Roménia, República Checa, Turquia, Eslováquia, Bulgária e Itália.

Durante a estadia em Itália, para além da participação em reuniões do consórcio no âmbito da aliança entre as universidades, foram realizadas visitas aos locais mais emblemáticos da cidade com o objectivo de conhecer o seu património.

Abertas inscrições para pós-graduação em Jornalismo Digital de Proximidade

Até 14 de Julho estão abertas as candidaturas para a pós graduação em Jornalismo Digital de Proximidade no Politécnico de Tomar. Aquela formação especializada, que funcionará presencialmente e online, pretende responder aos novos desafios da informação no meio digital.

“Contar estórias online, que sejam relevantes para as pessoas, é o principal desafio. Fazê-lo de forma criativa, mas rigorosa, recorrendo a diferentes formatos e abordagens, é o meio para lá chegar”, é explicado na nota relativa à formação.