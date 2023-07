Mação é uma excelente opção

Os sucessos ou insucessos resultam sempre de um trabalho colectivo que é mais do que a soma de desempenhos individuais. A dinâmica colectiva que somos, ou não, capazes de imprimir à nossa organização depende, essencialmente, de dois factores: competência e vontade.

É nesta competência que alunos, pais, professores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, direcção e as várias instituições da comunidade devem relacionar-se, confluindo numa vontade comum – o sucesso educativo do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.

Enquanto professor e director sei bem que vivemos um tempo, demasiado longo, de poucos recursos, com a profissão docente pouco ou nada valorizada, tendo o desânimo, aparentemente, todas as condições para germinar. Mas mesmo assim, como que por magia ou milagre, foi possível levar a efeito um conjunto de iniciativas e actividades reconhecidas interna e externamente e que, em muito, contribuíram para o crescimento científico, social, moral e artístico dos nossos alunos e para afirmação externa do Agrupamento e do próprio Concelho de Mação.

Clubes e projectos para todos os grupos etários, com extremo dinamismo, proporcionaram experiências enriquecedoras a toda a comunidade nas mais diversas áreas; do desporto às expressões artísticas, das línguas às ciências, da cultura ao empreendedorismo, algumas viagens ou visitas de estudo, complementaram muitas aulas empenhadas, competentes e comprometidas com o sucesso.

O caminho trilhado por muitos professores extraordinários em competência e entrega, com muitos assistentes técnicos e operacionais atentos, disponíveis e competentes, com muitos pais que, cada vez em maior número, têm dado sinais de uma colaboração mais espontânea e sustentada, com o presidente da câmara municipal a ancorar a concretização de muitas vontades dos actores educativos, os agentes económicos locais, regionais e nacionais a associarem-se cada vez mais, essencialmente, na formação em contexto de trabalho, o trabalho colaborativo com instituições de ensino superior, Universidade Nova, IPT e ITM têm permitido uma caminhada serena, ascendente e, até agora, de sucesso.

Os tempos que se avizinham não serão, certamente, fáceis. Temos, literalmente, nas mãos um conjunto de desafios dos quais destaco o Projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular que só concretizaremos com sucesso com o envolvimento de muitos, se possível de todos, e de forma muito comprometida.

A qualidade do nosso futuro próximo, é minha convicção, construir-se-á firmada em compromissos. Só comprometidos nós vemos as causas como nossas e todos defendemos, muito melhor, o que é nosso.

Oferta Educativa 2023 – 2024 - Ensino Secundário, 10º Ano: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades; Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Cozinha/Pastelaria, Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Informação e Animação Turística.

Mação é, assim, uma excelente opção!.