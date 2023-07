Pais não conseguem renovar matrículas escolares em Samora Correia

A Fundação Padre Tobias, em Samora Correia, não está a aceitar a renovação das inscrições das crianças que frequentam a instituição e que, no próximo ano lectivo, devem frequentar o ensino pré-escolar. A instituição terá duas turmas a menos e, por isso, os pais ainda não têm solução para os filhos. Um grupo de pais dirigiu-se à sessão da Assembleia Municipal de Benavente de 27 de Junho para manifestar a sua preocupação.

Segundo Pedro Campos Leal, só na sala do filho existem 17 crianças cujos pais precisam de trabalhar e não têm onde deixar os filhos. “Aos três anos, as crianças precisam de socializar e estar com outras crianças. É incompreensível. Há dois anos, disseram-nos que a câmara garantia que as crianças teriam resposta no sistema público. Vamos continuar a ter esses problemas no futuro. A câmara comprou mais um edifício, mas nada foi feito em dois anos”, disse no período de intervenção destinado ao público.

A vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, confirmou a situação, mas diz estar a trabalhar numa solução para as duas turmas em questão. A autarca remete soluções definitivas para o futuro, quando o Jardim de Infância da Lezíria, em Samora Correia, for ampliado. A carta educativa está a ser preparada através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e será submetida, pela segunda vez, ao Conselho Municipal de Educação em Julho. Só após a aprovação do documento é que a câmara avançará com a construção de mais edifícios que atendam às necessidades da pré-escola, 1º ciclo e ensino secundário.

A autarquia esteve reunida com a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para falar sobre estes e outros temas e para, em conjunto, ser feito um levantamento da rede escolar do município.