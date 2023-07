Salvaterra de Magos promove voluntariado jovem no Verão

O executivo municipal de Salvaterra de Magos anunciou que estão abertas as inscrições para o programa “Voluntariado Jovem” que se vai realizar nas instituições do concelho. A medida tem como principal objectivo garantir que os jovens estão ocupados durante as férias escolares grandes e desenvolvem competências sociais e técnicas ao mesmo tempo que promovem e sensibilizam outras pessoas para a actividade do voluntariado. O programa abrange jovens a partir dos 15 anos e está em vigor nos meses de Julho, Agosto e Setembro. Algumas das áreas disponíveis são o apoio à infância, apoio a idosos, cidadania ou combate à exclusão social, entre outras. As inscrições podem ser feitas no Serviço de Acção Social, delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge e na Junta de Freguesia do Granho.