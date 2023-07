1500 participantes passaram “Um dia no Campo” em Aveiras de Baixo

A iniciativa “Um dia no Campo” juntou 1.500 participantes, entre crianças dos três agrupamentos de escolas do concelho de Azambuja e utentes adultos das Instituições Particulares de Solidariedade Social. A iniciativa decorreu a 28 de Junho no Parque Biológico e Ambiental na freguesia de Aveiras de Baixo. Ateliês informativos, experiências relativas à protecção da natureza e adopção de hábitos de vida saudáveis e ecológicos fizeram parte do programa que juntou miúdos e graúdos.

Segundo o município de Azambuja, que promoveu a iniciativa, 40 parceiros contribuíram com a promoção de boas práticas no âmbito do tema do evento - A natureza como espaço de cura e aprendizagem. O objectivo da actividade foi envolver a comunidade e integrar as gerações na política de educação ambiental do município.

O parque ambiental recebeu melodias do grupo TAKATUM, com experiências radicais dinamizadas pelos escoteiros de Vila Nova da Rainha, jogos de campo e a possibilidade de observação do “dragão barbudo”, da Herdade da Hera, e ainda diversas actividades promovidas pelos sectores do desporto e saúde de várias entidades como a GNR e os bombeiros.