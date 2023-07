Apesar deste ano lectivo ter sido marcado pela luta dos professores e educadores, como sempre, os alunos foram o centro das nossas atenções.

A Escola depara-se cada vez com mais exigências, devido à falta de professores, ao envelhecimento do corpo docente, à elevada carga burocrática e técnica a que os docentes e direcções dos agrupamentos estão sujeitos e à diversidade e heterogeneidade de alunos de culturas diferentes que chegam à escola no decorrer do ano lectivo.

Ainda assim, no nosso Agrupamento não se sentiu a falta de professores pois, sempre que não existiam professores para substituir, esses horários foram divididos pelos que já cá estavam colocados com o transtorno da sobrecarga de trabalho que isso implicou.

Também esteve longe de ser um ano fácil e normal, devido à realização das obras na escola sede, com todos os constrangimentos que essa situação acarreta, mas foi por um bom motivo, para oferecer melhores condições de ensino-aprendizagem e tornar a escola mais digna ao fim a que se destina.

As marcas que a pandemia deixou nas pessoas, sobretudo nos alunos, ainda são bem notórias. Infelizmente são bem visíveis na insuficiência de competências sociais dos alunos, na sua elevada dependência dos telemóveis, dos jogos online e das redes sociais. Os alunos têm que reaprender a brincar e a conviver uns com os outros. Tudo isto reflecte-se na sala de aula, nas aprendizagens e no aumento da indisciplina tornando mais difícil a recuperação das aprendizagens.

Independentemente disso, a Escola cumpriu o seu papel com o cumprimento dos programas, do plano anual de actividades, o desenvolvimento dos projectos previstos e a apresentação de novas candidaturas. Este trabalho foi reconhecido tendo o nosso agrupamento sido convidado a participar em eventos de partilhas de boas práticas.

O ano foi muito cansativo, estamos todos exaustos, mas com a noção de dever cumprido pois é pelos alunos que nos tentamos superar todos os dias. Há que devolver o ânimo e a esperança aos docentes e à escola pública. Que 2023/24 traga a tranquilidade e a serenidade que as escolas e os seus profissionais tanto precisam. Obrigada a todos os que fizeram este caminho connosco.