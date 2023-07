Jardim de Infância da Lezíria inaugura Horta Feliz

O Jardim de Infância da Lezíria (JIL), em Samora Correia, inaugurou no dia 28 de Junho a Horta Feliz. Trata-se de um projecto no âmbito da Ciência Viva e que surgiu após as educadoras terem participado na formação “Um olhar sobre a natureza”. O desafio é levar as aulas para fora da sala e proporcionar uma nova metodologia com os alunos privilegiando o contacto com a natureza, que é cada vez mais reduzido no dia-a-dia.

As crianças participaram na concepção da Horta Feliz, desde o primeiro buraco na terra até ao lançamento das sementes. Diariamente regam a horta e cuidam da sua pequena produção, envolvendo também os pais e encarregados de educação neste processo. “O percurso realizado com as crianças foi muito rico, pondo em prática a metodologia hands on, em que as crianças foram envolvidas desde a concessão do projecto à sua construção, num trabalho de verdadeira cooperação com todos”, disse a coordenadora do JIL, Gabriela Santos.

A cerimónia decorreu no dia da festa de final de ano lectivo e contou com uma dramatização, por parte das crianças, sobre os cuidados a ter com a natureza. Estiveram presentes, para além de todos os profissionais que trabalham na instituição escolar, os pais e familiares, o vereador do município de Benavente, Hélio Justino, dois representantes do Pavilhão do Conhecimento, Pedro do Carmo e Inês Almas, entre outros convidados.

O JIL foi convidado a partilhar o projecto na plataforma europeia Schools of the Future, no âmbito do projecto SALL - Schools as Living Labs, de que a Ciência Viva é a coordenadora nacional. O projecto SALL reuniu a experiência de 12 países europeus, para propor uma nova abordagem ao conceito de escola aberta à comunidade.