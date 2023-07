Politécnico de Santarém Inicia ano lectivo com novidades

No âmbito do seu projecto educativo, o IPSantarém oferece, através das suas cinco escolas, uma grande diversidade de cursos de Licenciatura, de Mestrado, além de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). No próximo ano lectivo, o IPSantarém aposta na expansão da sua oferta formativa para responder às necessidades de qualificação da população jovem e adulta, em resposta a um mercado de trabalho cada vez mais exigente.

Ao nível da formação de adultos, no próximo ano, serão disponibilizados quatro novos cursos de mestrado nas seguintes áreas: Gestão; Informática Aplicada; Enfermagem de Saúde Familiar e Enfermagem de Saúde Mental. Para além disso, serão disponibilizados sete novos cursos de Pós-Graduação nas áreas de Gestão do Desporto; Zootecnia; Dieta Mediterrânea; Educação STEAM; Inovação Digital; Actividade Física na Gravidez e Hospitalização Domiciliária. Todos estes cursos foram cuidadosamente desenvolvidos em parceria com as entidades empregadoras para oferecer aos estudantes uma formação de alto nível e adequada às exigências atuais do mundo do trabalho.

Ao nível dos CTeSP a aposta será na manutenção das turmas que estão a funcionar de forma deslocalizada, designadamente as turmas de Vila Franca de Xira, na área das Tecnologias de Programação; de Arruda dos Vinhos, na área da Viticultura e da Ericeira na área do Surf. Ao nível da abertura de novos CTeSP, a aposta será para dois novos cursos, um em Produção de Insectos, na Escola Superior Agrária de Santarém e outro em Gaming e Esports, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Para além disso, estamos também a investir fortemente em tecnologia e inovação. Os nossos espaços de aulas e laboratórios estão a ser atualizados com equipamentos de última geração permitindo que os nossos estudantes tenham acesso a recursos tecnológicos avançados e desenvolvam competências aplicadas nas suas áreas de estudo. A aposta na formação e na inovação pedagógica dos professores também tem sido clara com a implementação de metodologias activas de ensino baseadas na aprendizagem através da resolução de problemas, proporcionando uma experiência de ensino mais dinâmica e motivadora.

Estas são apenas algumas das novidades que estamos a preparar para o próximo ano lectivo no IPSantarém. Estamos comprometidos em oferecer um ensino de qualidade, inovador e orientado para o futuro, proporcionando aos nossos estudantes as melhores oportunidades de integração e sucesso no mercado de trabalho.