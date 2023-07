A miopia do Governo na área dos partos

Há dias a Direcção Geral da Saúde (DGS) indicou novas “guidelines” para os blocos de partos em grávidas de baixo risco. Sem desprestígio dos enfermeiros, devo dizer que qualquer parto está sujeito a complicações durante o mesmo. Nestas circunstâncias em que é necessário um médico, onde o vão buscar!? Claro que os representantes da Ordem dos Médicos com responsabilidades na comissão e que nem sequer foram ouvidos se demitiram e a Ordem exige, e muito bem, a revogação da norma.

A miopia deste Governo está cada vez mais acentuada. Já agora, na urgência onde a maior parte das situações é “simples”, nos internamentos, etc, despedem-se os médicos e fica-se com enfermeiros que, já de si, são poucos.

Em vez de atacar os problemas pela raiz este Governo “atamancou” situações sem as resolver. Daí que a mortalidade infantil aumentou e provavelmente vai continuar a aumentar. A saúde dos portugueses piora, afunda-se, tal como outros sectores da vida portuguesa.