Centro Médico e Dentário de Abrantes é a sua clínica de confiança

O Centro Médico e Dentário de Abrantes conta com uma equipa de profissionais de várias áreas que garante uma prestação de cuidados de saúde de excelência. A unidade privada, localizada na Galeria Comercial do Intermarché, Loja 4 e 12, conta com oito gabinetes numa área com cerca de 400 metros quadrados.

No espaço da clínica, além dos sete gabinetes para consultas de várias especialidades médicas, há um gabinete para colheita de análises clínicas e anatomia patológica, realizadas diariamente a partir das 8h00. No Centro Médico e Dentário de Abrantes prestam serviço mais de 30 médicos, quatro assistentes e um gestor de saúde motivados pela prestação dos melhores cuidados de saúde aos utentes. Na área da Medicina Geral e Familiar são seis os médicos que estão ao serviço do centro médico e que garantem o atendimento de urgência todos os dias (sábado e domingo inclusive).

Além da Medicina Geral e Familiar as outras especialidades disponíveis na clínica são: Medicina Interna, Ginecologia, Dermatologia, Reumatologia, Otorrino, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia, Restauração e Transplante Capilar, Psiquiatria, Pediatria, Cirurgia, Nutrição, Psicologia, Medicina Dentária – Prótese Dentária e Implantologia.

O Centro Médico e Dentário de Abrantes realiza também vários exames auxiliares de diagnóstico, tais como; Electrocardiograma, Eco Músculo Esquelética, Eco Doppler, Eco Carotídea, Eco Ginecológica, Holter 24 horas, MAPA 24 horas, Espirometria e Estudo do Sono.

Para quem quer cuidar da sua saúde o Centro Médico de Abrantes é a escolha ideal numa localização privilegiada e distinguindo-se também por um ambiente acolhedor. A clínica está preparada para oferecer um cuidado completo aos seus utentes.

O Centro Médico e Dentário de Abrantes funciona de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00. Aos sábados funciona das 09h00 às 19h00. Aos domingos e feriados está de serviço das 10h00 às 16h00. Pode saber mais informações no site: www.cmda.pt.