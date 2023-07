Complementaridade entre Fisioterapia e Osteopatia para uma eficácia superior

A clínica Oliveira Saúde, em Benavente, diferencia-se pela sua aposta na terapia manual. A complementaridade entre Fisioterapia e Osteopatia permite obter melhores resultados com uma eficácia superior.

A formação, a experiência e o tratamento individualizado aumentam a probabilidade de sucesso. A eficácia da terapia manual aumenta devido à relação de proximidade com a ortopedia.

Primamos pelo tratamento conservador e poucos são os casos com indicação cirúrgica devido à abordagem holística presente na clínica.

Uma ínfima parte dos pacientes que nos procuram acabam por ser indicados para o bloco operatório. Tal dado estatístico deve-se a uma visão e uma abordagem diferente, tratamento individualizado e virado para os resultados.

Na Olíveira Saúde temos muitas mais especialidades médicas, além da Fisioterapia e Osteopatia. O nosso foco é, sem dúvida, a humanização da saúde e o zelar pela qualidade de vida dos nossos pacientes com uma abordagem focada e centralizada neles mesmos, nos pacientes!

*Fisioterapeuta/Osteopata