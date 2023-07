João de Deus Catarino coloca a sua experiência em Medicina Chinesa na Clínica Climeco

Com uma vasta experiência na área, João de Deus Catarino é reconhecido como um dos principais especialistas em Medicina Chinesa em Portugal. Agora, traz todo o seu conhecimento e experiência terapêutica para a cidade de Santarém, onde estará disponível para atender pacientes na Clínica Climeco.

A Medicina Chinesa é uma abordagem holística que tem como objectivo promover a saúde e o bem-estar por meio de técnicas milenares. Com mais de 20 anos de prática clínica, João de Deus Catarino adquiriu um vasto conhecimento em Acupunctura, Fitoterapia chinesa, Massagem Tuiná, entre outras técnicas terapêuticas.

O seu comprometimento em oferecer um tratamento individualizado e personalizado a cada paciente manifesta-se no seu sucesso. Com um olhar atento para a saúde global do indivíduo, João de Deus Catarino utiliza a Medicina Chinesa para tratar uma ampla gama de condições, desde dores crónicas e lesões até distúrbios digestivos, ansiedade e depressão, problemas de sono, doenças degenerativas, autoimunes, recuperação de sequelas de AVC, entre outras.

Ao escolher a Clínica Climeco em Santarém como seu novo local de trabalho João de Deus Catarino destaca a importância de se juntar a uma equipa multidisciplinar comprometida com a excelência clínica. Na Climeco encontrou um ambiente que valoriza a abordagem integrada da Medicina Chinesa em conjunto com outras especialidades médicas.

Se procura um tratamento eficaz, seguro e natural, João de Deus Catarino é a escolha ideal. A sua vasta experiência e conhecimento em Medicina Chinesa fazem dele um profissional altamente qualificado para ajudar a restabelecer o seu equilíbrio e a sua saúde.

Agende uma consulta com João de Deus Catarino na Climeco, em Santarém, e comece a trilhar o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Não perca a oportunidade de beneficiar da experiência de um dos mais renomeados especialistas em Medicina Chinesa de Portugal. A sua saúde está em boas mãos! Pode saber mais através do site: www.drcatarino.pt ou pelo telemóvel 918113056.