A cuidar de Benavente…há mais de 100 anos

A Farmácia Batista, em Benavente, foi adquirida em julho de 2022 por uma empresa familiar dedicada a projetos na área da saúde e consultoria. Como membro gerente da Farmácia, eu, Catarina José, Farmacêutica, partilho convosco a nossa visão sobre o futuro das Farmácias Comunitárias e de como atuaremos mantendo a nossa missão - “A cuidar de Benavente”.

As Farmácias são a melhor solução de proximidade da população no acesso aos cuidados de saúde dado que as suas equipas estão capacitadas para apresentar soluções aos utentes que na verdade não necessitariam de aceder a uma unidade hospitalar para os primeiros cuidados. Diariamente, as Farmácias estão comprometidas com este propósito e contribuem ativamente para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde. Um bom exemplo foi a rapidez e o dinamismo no apoio ao SNS na pandemia. Adicionalmente, Portugal esteve na vanguarda mundial dos serviços farmacêuticos com a campanha de troca de seringas para evitar o contágio pelo HIV mostrando-se um setor com iniciativa e modelos inovadores.

O Grupo Farmacêutico da União Europeia estima que os serviços prestados nas Farmácias em Portugal irão trazer uma poupança acima de 20M€ nas despesas globais em Saúde até 2030.

Assim sendo, na Farmácia Batista, estamos empenhados em maximizar o apoio à comunidade, contando para tanto com a formação e especialização da nossa equipa e implementando e oferecendo novos serviços de valor acrescentado, tais como: testes rápidos de despiste em diversas áreas (infeção, gravidez, Influenza A e B, entre outros); Apoio nutricional (no desporto, em intolerâncias alimentares, em situações clínicas próprias e infantil); Medição de parâmetros bioquímicos (colesterol total, triglicéridos, glicémia e pressão arterial); Preparação da medicação semanal; Entrega de medicamentos ao domicílio e Acompanhamento farmacoterapêutico.

Faça-nos uma visita!