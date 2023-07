Hospital São João Baptista é uma referência na região em cuidados de saúde

O Hospital São João Baptista (HSJB), administrado pela Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, destaca-se como pilar na área da saúde, na cidade do Entroncamento e concelhos limítrofes. Com um crescimento significativo nos últimos anos é uma resposta de peso na complementaridade que exerce com o SNS e pretende destacar-se como uma instituição de prestígio no sector privado.

Firmino Ramos Falcão, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, refere com entusiasmo o compromisso estratégico que assumiu em estabelecer o HSJB como uma referência na região em termos de cuidados de saúde: “Estamos empenhados em estabelecer uma reputação sólida no sector privado oferecendo cuidados de saúde de excelência recorrendo para isso a parcerias estratégicas. Estas parcerias permitem trazer equipas médicas de referência que nos catapultam para a diferenciação na área da saúde”, refere.

Na área da Cardiologia o HSJB desenvolve a sua atividade em colaboração com a UCARDIO sendo esta unidade coordenada por Jorge Guardado. Mais recentemente, na área da Medicina Dentária, foi estabelecida uma parceria com a Oral Project, coordenada por Ricardo Oliveira Pinto. Esta união possibilitou um aumento na capacidade de resposta não só ao nível das consultas como também na disponibilização de serviços específicos como Cirurgia Oral, Implantologia ou Ortodontia.

O Hospital São João Baptista faz parte da história de grande parte da população da região. O vínculo de longos anos estabelecido com a comunidade pretende, mais do que nunca, ser reforçado com uma renovação de imagem, assente na confiança, competência e compromisso com a excelência. O recente investimento nas instalações, nas equipas médicas, nas parcerias e a colaboração estreita com o Centro Hospitalar Médio Tejo e com o SNS tem unicamente o objectivo de prestar os melhores cuidados ao paciente e fornecer cuidados de saúde de excelência garantindo um acesso rápido e eficiente aos serviços necessários.