Vila Franca de Xira é um município saudável

O projecto “Vila Franca de Xira, Compromisso Cidade Saudável” resulta da adesão do município à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, em 2006, tendo como missão promover a adopção de comportamentos saudáveis, a saúde e a qualidade de vida das nossas comunidades.

O projecto “Cidades Saudáveis” incentiva uma mudança na forma como as pessoas, as comunidades, as organizações e o poder local pensam, compreendem e tomam decisões sobre a saúde. Este movimento representa uma oportunidade para a inovação e aprendizagem contínua entre municípios. O projecto “Cidades Saudáveis” integra-se na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde. A promoção da saúde é um caminho importante para a equidade e a coesão sociais, assim como para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em geral e por isso a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a realizar investimentos na modernização dos espaços públicos e de lazer; a desenvolver acções indutoras da actividade física em todas as idades e a aderir a novos projectos que visam aumentar os ganhos em saúde e o bem-estar da população. Entre outros, investimos também na construção e remodelação dos centros de saúde do concelho, na requalificação da zona ribeirinha (que continua a crescer e se ligará em breve ao Parque das Nações) e na disseminação de equipamentos desportivos por todas as freguesias.

A par disso, desenvolveu projectos desportivos que potenciam a adopção de estilos de vida mais saudáveis como, por exemplo, o programa “Diabetes em Movimento”, desenvolvido através de uma parceria estabelecida com o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo através da Unidade de Saúde Pública e da Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Franca de Xira ou programa comunitário “Xirativ@ - Dar Vida aos Anos” ou ainda o programa “Parado é que não”, que visa fornecer um conjunto de oportunidades para actividade física e vida activa das pessoas e famílias; o programa de Reabilitação Cardíaca “O Coração está nas suas mãos!”, o Programa “Encontros Desportivos Concelhios – XIRA “, o Programa de Apoio ao Desporto Escolar; o “Dia da Modalidade”, que visa proporcionar um primeiro contacto com diversas modalidades desportivas à população do concelho; o “Hidrate-se! Beba Água da Torneira”, dinamizado em parceria com os SMAS, entre tantos outros, no âmbito da saúde e bem-estar.

Todo este trabalho deve ser acompanhado de mais investimento por parte das autoridades de saúde, na melhoria dos serviços prestados nos centros de saúde e no hospital que constituem uma rede fundamental para dar resposta às necessidades das pessoas.