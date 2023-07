A Farmácia fora de portas...

No momento conturbado que vivemos em que os serviços de saúde, por má gestão dos responsáveis públicos, não têm capacidade de resposta aos problemas da saúde, a farmácia é a entidade que sempre se adapta às novas realidades e funciona como o “porto de abrigo” dos portugueses. Cabe à farmácia apoiar e orientar os utentes que precisam dos serviços de saúde pública para se tratarem.

A Farmácia Batista disponibiliza dois serviços que vêm ao encontro das necessidades dos utentes do SNS, sobretudo os idosos, como a preparação individualizada de medicação e a dispensa de medicamentos ao domicílio (gratuita). O serviço de medicação individualizada é realizada por um farmacêutico que prepara a medicação semanal para o utente permitindo que a mesma seja seguida sem erros. Os medicamentos são isolados para as diferentes tomas ao longo do dia, segundo a prescrição do médico.

Os doentes que tomam vários medicamentos (polimedicados) têm por vezes dificuldades em gerir a sua medicação. O avanço da idade é muitas vezes acompanhado de várias patologias que implicam a toma de vários medicamentos com horários diferentes aumentando o risco de falhar a terapêutica indicada.

O serviço de Medicação Individualizada é especialmente importante para doentes que tomam mais que um medicamento, com esquemas terapêuticos complexos, com dificuldade de visão, ou em estado de confusão. Está também indicado para doentes com dificuldade em manusear e gerir os seus medicamentos, com dificuldade na compreensão das indicações médicas e com pouca autonomia.

Os benefícios do serviço são a medicação ficar organizada por dias para toda a semana e ser feito um maior controlo evitando contraindicações, interações e duplicação de medicamentos prescritos. É ainda um serviço prático, fácil de usar, de guardar e de transportar. Promove-se o uso correto e racional do medicamento e potencia-se a terapêutica prescrita pelo médico e o controlo da doença. A vida dos doentes e seus familiares fica muito facilitada e retira-lhes a pressão de uma terapêutica errada com todas as consequências inerentes. O Serviço de Dispensa de Medicamentos ao Domicílio da Farmácia Batista resulta do envio da guia de prescrição médica através do site: farmaciabatista.com ou via telemóvel. Ao final do dia procede-se à dispensa no domicílio, para uns uma mera comodidade mas para outros, sobretudo os mais idosos, envolve um cariz social muito gratificante sendo um dos poucos elos de contacto do doente com o mundo real. É o “quebrar do gelo” e da solidão de quem tem autonomia reduzida ou quase nula ou precisa de uma palavra de apoio e carinho para não se sentir ainda mais excluído pela sociedade.

A Farmácia Fora de Portas é um enriquecimento pessoal e profissional extraordinário e percebemos que faz todo o sentido.