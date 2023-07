Que disfunções levam as crianças a necessitar de reabilitação oral?

Mastigação, respiração, deglutição e dicção são funções que estão relacionadas, evoluem e adaptam-se permitindo o desenvolvimento funcional e harmonioso da criança. No entanto, quando sofrem alterações, podem provocar anomalias de oclusão - ou seja, problemas dentários ou esqueléticos. Conheça algumas:

- Sucção digital “chuchar no dedo”– quanto mais prolongado for este hábito maior será o impacto oral. A pressão exercida pelo dedo e o posicionamento da mandíbula durante este processo provocam alterações ao nível dentário (desenvolvimento dos maxilares; mordidas abertas, profundas ou cruzadas) da língua, da orofaringe e de outras estruturas relacionadas.

- Sucção na chucha – está associada a um padrão de satisfação e relaxamento do bebé. O seu uso deve ser realizado por curtos períodos temporais e não deve ultrapassar os dois anos de vida da criança. A persistência deste hábito pode originar alterações na deglutição, no posicionamento dos dentes, na respiração, no desenvolvimento dos maxilares e da fala.

- Uso do biberão – é recomendável retirá-lo até aos dois anos e estimular a bebida através do copo ou chávena. A alimentação, através do biberão, impede uma estimulação sensório-

-motora adequada, originando deglutição atípica e alterações na formação das arcadas dentárias, na postura da língua e no palato.

- Distúrbios respiratórios – crianças com alergias ou hipertrofia dos adenoides apresentam dificuldade em respirar pelo nariz, desenvolvendo uma respiração oral, que pode prolongar-se no tempo e originar assimetrias faciais, problemas posturais, otites, má oclusão, défice de atenção, hipotonia labial, lingual e das bochechas e alterações no desenvolvimento da fala.

- Roer unhas – habitualmente associada a um padrão emocional da criança. Pode levar ao desenvolvimento de más oclusões.

Dentistas, pediatras, otorrinolaringologistas, alergologistas e terapeutas da fala têm um papel fundamental no diagnóstico e reabilitação da criança portadora destas disfunções. É desta forma, multidisciplinar, que articulamos a resposta na Clínica CUF Medicina Dentária Santarém, em estreita ligação com o Hospital CUF Santarém.

A especialidade de Ortodontia permite-nos, através de aparelhos fixos ou removíveis e sistemas de alinhadores estéticos, devolver função mastigatória, muscular e da articulação dos maxilares, estética dentária, aumento da auto-estima e adaptação social. Assim, damos a possibilidade da criança crescer com as suas funcionalidades orais adequadas e mais feliz.