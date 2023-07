Uma cardiologia de proximidade com tecnologia avançada e serviço diferenciado

A Ucardio presta um serviço de proximidade e integrado. Caracterizada pelos tratamentos diferenciados, pela elevada especialização do seu corpo clínico e pela política de proximidade, a Ucardio é um espaço onde a cardiologia é interpretada em sintonia com um amplo leque de especialidades médicas para proporcionar o melhor tratamento a cada utente.

Distinguindo-se por uma cardiologia diferenciada, a Ucardio tem no seu quadro cardiologistas diferenciados e com experiência em cardiologia de intervenção, electrofisiologia/arritmologia cardíaca e ecocardiografia avançada que trabalham de forma multidisciplinar para dar a melhor capacidade de diagnóstico e tratamento aos doentes.

Para além de um corpo clínico especialmente capacitado, experiente e sensível ao bem-

-estar do utente, este é um espaço que proporciona o essencial das técnicas no âmbito da cardiologia de ambulatório - eletrocardiograma, o holter, o registo de eventos cardíacos, a pressurometria (MAPA), a ecocardiografia e a prova de esforço.

A Ucardio pode também orgulhar-

-se de proporcionar uma tecnologia normalmente disponível apenas em contexto hospitalar e cujos méritos são já bem reconhecidos entre a comunidade médica: a ecocardiografia de sobrecarga, nomeadamente a ecocardiografia de esforço, em nome da qual é exigido um importante investimento material e humano. Na vertente da qualidade, a excelência dos serviços proporcionados na Ucardio explica-se não apenas pela grande aposta em constituir uma equipa médica e técnica que conciliasse um currículo diferenciador e altamente especializado com uma filosofia e partilha de valores comuns. Fazendo jus a todos estes elementos, esta corresponde a uma das poucas clínicas em regime de ambulatório distinguidas com a certificação ISO 9001 (Sistemas de Gestão de Qualidade), tendo sido, uma das primeiras a obter esta insígnia, no ano de 2012.

A unidade destaca-se também pela sua actividade cívica. E porque é intenção da clínica chegar cada vez mais longe no universo da cardiologia, já vai para a realização da VIII Reunião Médica Anual com a Medicina Familiar da região e deu início à realização de projectos de formação e investigação científica, fortificando, passo ante passo, o compromisso que este espaço de saúde assumiu com o bem-estar da sociedade.

Finalmente a sua actividade cívica local e regional é também um dos pilares do ADN da Ucardio com o patrocínio aos clubes desportivos locais para os escalões jovens e recentemente com a oferta da instalação, formação e programa de DAE (desfibrilhação automática externa) no centro da vila de Riachos e no recinto desportivo do Clube Atlético Riachense.