A gestão sustentável da água em Vila Franca de Xira

Não é por ser um lugar-comum que a afirmação perde a sua força essencial. Sem água, simplesmente não haveria vida. Por essa razão absoluta, temos todos o dever de preservar e gerir de forma sustentável a água. Das mais pequenas ribeiras aos oceanos, das lagunas da Reserva Natural do Estuário do Tejo ao próprio rio Tejo, que temos o privilégio de ter a atravessar o município de Vila Franca de Xira, temos todos o dever de respeitar, preservar e gerir com inteligência e sustentabilidade a água.

É isso que procuramos fazer todos os dias, 365 dias por ano e há 64 anos, nos SMAS de Vila Franca de Xira, com o empenho e dedicação de cerca de 170 profissionais.

Todos os dias fornecemos água e prestamos o serviço de saneamento a cerca de 72.500 clientes. Água de qualidade e um serviço de saneamento que contribuem para a qualidade de vida da população do nosso concelho em crescimento.

Um esforço permanente de investimento na melhoria e na qualidade das redes, no controlo de perdas, no rigor financeiro e na qualidade. Em 1985 criou-se um laboratório para apoiar o sistema de controlo da qualidade da água distribuída. E, em 1995, o nosso laboratório passou também a analisar as águas residuais.

Atendimento descentralizado e atenção aos clientes, a implementação de novos sistemas e tecnologias de informação, o Sistema de Informação Geográfica (SIG), o Serviço de Telegestão dos nossos Reservatórios, a criação de Zonas de Medição e Controlo (ZMC), a instalação de caudalímetros e data loggers (para a transmissão remota de dados de perdas), bem como a aposta nas redes separativas (saneamento e pluviais), prevenindo assim a ocorrência de eventuais inundações no meio urbano, e possibilitando a devolução da água pluvial e de águas tratadas ao rio Tejo e às ribeiras, constituem exemplos do nosso firme compromisso com a qualidade e com a sustentabilidade.

Também a permanente informação e acções de sensibilização, desde logo em escolas, sobre a necessidade do uso racional e moderado da água, sobre a protecção do Ambiente e sobre as boas práticas em relação à água, às águas residuais e aos resíduos são uma constante da actividade dos SMAS. Os SMAS de Vila franca de Xira procuram activamente entregar todos os dias o seu contributo para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 – garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.