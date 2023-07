Escola Superior de Saúde alarga instalações e prepara novos cursos

A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, com 600 estudantes, posiciona-se como unidade com capacidade, motivação e empenho para poder intervir construtiva e dinamicamente. A escola oferece formação em três cursos técnicos superiores profissionais, estando em desenvolvimento a reconfiguração de dois CTeSP com uma forte componente de desenvolvimento de competências nas áreas da saúde e tecnologia. A licenciatura em Enfermagem tem mantido uma elevada procura de estudantes. Os mestrados em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e em Enfermagem Comunitária na área de enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública registam 100% de ocupação das vagas.

Os dois mestrados dão acesso à obtenção do título profissional de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros, aos estudantes que realizarem a opção estágio e relatório. Todos os cursos estão acreditados pela A3ES pelo prazo máximo de acreditação e sem condições a cumprir. Mantém-se a parceria com a Escola Superior de Gestão e Tecnologia no mestrado em Gestão de Unidades de Saúde. O diagnóstico das necessidades da oferta formativa da escola, realizado em 2021, identificou áreas de necessidade de alargamento disciplinar nas quais se tem trabalhado activamente. Em Novembro de 2022 foram submetidas à A3ES três novos mestrados em associação e está em preparação uma nova licenciatura.

No quadro dos programas Impulso Jovens e Impulso Adultos do Plano de Recuperação e Resiliência, a escola posiciona-se na vanguarda de formações que respondem às necessidades de aprendizagem ao longo da vida que os profissionais procuram, ou seja, formações mais curtas e dirigidas a áreas concretas. Nesta área a pós-graduação em hospitalização domiciliária, desenvolvida em parceria com o Hospital Distrital de Santarém, tem sido um sucesso.

Neste momento está em curso um projecto para construção de um segundo piso no bloco de aulas. A escola foi dimensionada para 250 estudantes, tendo actualmente mais do dobro de alunos. O alargamento permitirá criar uma ala para instalação de laboratórios de práticas clínicas polivalentes e ser a génese para a criação do Centro Experimental e de Transferência do Conhecimento. Um dos desafios na actualidade é a capacidade de a escola alinhar a sua orientação estratégia com os objectivos de desenvolvimento sustentável, designadamente: saúde de qualidade e educação de qualidade, fundamentais para desencadear processos de inovação, de crescimento e desenvolvimento sustentável.