Implante dentário é uma solução para aumentar a auto-estima

A perda dentária é uma situação delicada e que atinge uma quantidade considerável de pessoas. Elas não apenas têm desconfortos ao mastigar, mas também sofrem com baixa auto-estima por razão do sorriso prejudicado. O implante dentário pode ser a solução para este problema. O tratamento, que, na verdade, se chama prótese sobre implante, consiste na colocação de um dente artificial no local onde houve a perda do dente natural.

O implante de dente nada mais é que um pino que é colocado no osso alveolar. Ele assume o papel da raiz do dente natural. Sobre ele, o dentista instala os dentes novos.

Este é o melhor tratamento para repor dentes naturais que foram perdidos.

Com isso, você ganha um sorriso perfeito, sem falhas retomando sua auto-estima.

O implante em si é um pino de titânio colocado por baixo da gengiva do paciente.

A cirurgia é rápida, (cerca de 30 a 40 minutos) é feita em consultório com anestesia local. A próxima etapa é a de confecção dos dentes, que é rosqueada sobre o implante.

O implante dentário precisa de manutenção? Há pacientes que pensam que basta colocar o implante dentário e próteses e, pronto, não precisam mais voltar ao dentista. Mas isso está errado! A manutenção é recomendada que se faça a cada seis meses ou, no mínimo, a cada ano. Agende uma avaliação e saiba se é candidato aos implantes.