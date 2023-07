Medicina Tradicional Chinesa é uma filosofia de vida

Durante milhares de anos o povo chinês lutou contra a doença, falou de saúde e apostou na prevenção. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) integra a cultura chinesa e nela tem as suas raízes filosóficas e teóricas. Foram-se desenvolvendo sistemas, métodos e teorias, que têm a sua evidência na longa experiência clínica e na necessidade de tratar diferentes condições que à época iam surgindo.

A MTC lida com a fisiologia e patologia do corpo humano, com o diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, segundos os princípios da MTC. É constituída de especialidades terapêuticas farmacológicas: a própria Farmacologia Chinesa, que tem como Matéria Medica, ingredientes dos reinos vegetal, mineral e animal, sendo uma ciência complexa que normalmente é aplicada por especialistas de Medicina Interna - e especialidades terapêuticas não-farmacológicas: Acupunctura, Moxabustão, Tui Na, Qi Gong, etc. Conta com especialidades clínicas: Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia, Oncologia, Pediatria, Medicina Interna, entre outras, com respectivos departamentos (realidade na China).

Em suma, a MTC abrange três grupos: os cuidados de saúde primários, secundários e terciários, e respectivamente a prevenção primária, secundária e terciária. Todos estes, beneficiam da MTC e em qualquer estádio da doença se pode actuar com diferentes técnicas e recurso a métodos para não só aliviar como lentificar o avanço de determinadas doenças. Inclusive como coadjuvante dos cuidados paliativos.

Na compreensão do complexo sistema teórico da MTC há conceitos fundamentais a reter, desde a diferenciação de Síndromes em MTC, às teorias dos Meridianos e Colaterais, Yin-Yang, a relação do homem-natureza bem como da mente-corpo, entre tantos que expressam um entendimento particular da patologia e fisiologia.

A MTC para além de uma medicina é um espelho da relação do homem com a natureza, da doença e do doente, de um hábito e de um sintoma, de uma emoção e de uma disfunção. Tudo isto faz parte de um grande sistema de saúde, que por coabitar com o avanço da tecnologia evoluiu sem nunca perder a sua essência e continuar a ajudar quem dela procura. É uma filosofia de vida!