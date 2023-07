Rio Maior: Um concelho onde o desporto é para todos

O município a que presido tem vindo a reforçar o compromisso de transformar Rio Maior num concelho onde a prática desportiva está ao alcance de toda a população.

Sabemos hoje que a prática regular de actividade física é uma das formas mais eficazes de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar da população. A Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem vindo repetidamente a destacar os benefícios da prática informal de desporto para a saúde física e mental, indica que o exercício regular ajuda a prevenir, por exemplo, doenças cardiovasculares, a incidência de diabetes tipo 2 ou a osteoporose. Além dos benefícios físicos, pode ainda desempenhar um papel fundamental na nossa saúde mental e no bem-estar emocional melhorando o humor e reduzindo a ansiedade e stress.

Temos, nos últimos anos, apostado em projectos e infra-estruturas que têm como objectivo a promoção da prática desportiva informal, de forma acessível e gratuita para todas as gerações de riomaiorenses. Exemplo disso são os diversos equipamentos de acesso livre que têm vindo a ser construídos e reabilitados, transversais a todas as freguesias do concelho, e que são uma oportunidade para todos, dos mais jovens aos mais experientes, terem acesso à prática desportiva e uma melhor qualidade de vida.

Implementámos o projecto KM Zero, que disponibiliza 36 circuitos mistos (pedonais e BTT), com mais de 300 km espalhados por todas as freguesias do concelho. Apostámos também em programas como o + Desporto + Saúde, que promovem actividades para diferentes faixas etárias. Temos vindo a inaugurar novos equipamentos como o parque de arborismo, campos de basquetebol e parques de treinos informais, onde todos são bem-vindos.

Acredito que o desporto não tem de ser apenas uma actividade competitiva, acessível a quem está em “boa forma”. Acredito que um passeio na natureza ou um jogo informal com amigos pode ser o ponto de partida para uma melhor qualidade de vida e para momentos de bem-estar.

Convido-o a vir usufruir das infraestruturas que temos disponíveis em todo o município. Ao dar o primeiro passo está a ser um agente desta mudança. Pela sua saúde, por Rio Maior, por um concelho onde o desporto é para todos!