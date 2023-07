Festas de Marinhais com muita música e animação

O mês de Agosto começa com as Festas em honra de São Miguel Arcanjo, em Marinhais. Os artistas Dillaz, Karetus, Fernando Daniel, Neiva e Miguel Azevedo são os cabeça-de-cartaz dos festejos que decorrem de 2 a 7 de Agosto. No dia 2, quarta-feira, realiza-se a missa solene na Capela de S. Miguel Arcanjo. A abertura dos festejos está marcada para 3 de Agosto às 21h00. As entradas são gratuitas.

A noite de 3 de Agosto, quinta-feira, está reservada para os D´4 Funk Natura, às 22h00, e os The Pilinha, de Glória do Ribatejo, tocam às 23h30. O Espaço Jovem arranca à 01h00 com o DJ Mar5ell e o DJ L.Smiley e encerra às 04h00. Sexta-feira, 4 de Agosto, os ranchos folclóricos do concelho – Os Lusitanos de Marinhais, Os Avieiros do Escaroupim e o Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra – protagonizam um momento de convívio e tradição às 20h30. De seguida António Antunes sobe ao Palco Sardinha e anima o início da sardinhada às 22h00. Às 23h30 é hora de Miguel Azevedo, autor do êxito Rainha do Tik Tok. Para as 00h45 está programado um baile com Vitor Vitela e o Espaço Jovem reabre às 01h00 com Dj Nana e Menasso. As festas encerram às 04h00.

Sábado, 5 de Agosto, as bandas filarmónicas vão acompanhar um peditório pelas ruas de Marinhais às 14h00. Uma hora depois há o Rally Tascas com partida na Repsol, e mais tarde a vacada, às 18h00. As Dream Dancing dançam às 21h00 e David Carrapo segue-lhes o passo às 21h30. Neiva, jovem artista de Salvaterra de Magos, canta às 23h00 e às 00h15 é lançado fogo de artifício, antecedendo o espectáculo dos Karetus às 00h30. Miguel Bravo anima a festa às 01h45 e o Espaço Jovem reabre desta vez às 02h00 com Kevu. O encerramento do Espaço Jovem realiza-se sempre à mesma hora, 04h00.

Domingo as bandas filarmónicas retomam o peditório, às 09h30. Às 10h00 as motorizadas saem à rua para um passeio organizado pelo Moto Clube de Marinhais, Núcleo Motantiqua de Marinhais e Amigos 2 Rodas de Marinhais. Às 17h00 decorre a missa e às 18h00 a procissão. Uma hora depois começa o desfile de fogaças, seguido de um leilão. A associação O Batuque é o centro das atenções às 20h30 e o Grupo de Danças MC Company actua às 21h30. O baile é com Cantigamente, às 22h30, e Dillaz canta às 23h30. O baile prossegue a partir das 00h45 e o Espaço Jovem reabre um quarto de hora depois com AfricanGroove e DJ Tiago Leiria.

Segunda-feira é dia de cavalhadas, jogos tradicionais e vacada, às 10h00, 15h00 e 18h00, respectivamente, mas também de dança com o Grupo de Danças Academia Vanessa Silva, às 20h30, e sevilhanas do grupo El Capote, às 22h00. Jorge Paulo e Susana animam o baile às 22h45 e Fernando Daniel canta às 23h30. O baile continua depois do concerto, às 00h30, e às 01h00 espera-se a entrega da bandeira à nova comissão de festas. A música começa a tocar no Espaço Jovem às 01h15 com Putzgrila e DJ Beaver. As festas em honra de São Miguel Arcanjo 2023 terminam às 04h00 no Espaço Jovem.