Agente Stihl de Paço dos Negros sente orgulho em apoiar as festas das Fazendas de Almeirim

Fábio Fernandes, de 37 anos, trabalha com o pai Joaquim Fernandes e com a esposa na Agente Stihl em Paço dos Negros, no concelho de Almeirim. Desde que se juntou ao negócio, em 2004, que se recorda de patrocinar as Festas em Honra de São José, em Fazendas de Almeirim. O objectivo da empresa é contribuir para o desenvolvimento do certame e ajudar a organização a ter condições para continuar a fazer da festa o mais diversificada possível de forma a captar sangue novo para a freguesia.

Para Fábio Fernandes, as festas de Fazendas de Almeirim fazem parte da história do concelho e da empresa, servindo como meio de divulgação de ambos: “conhecemos muita gente e encontramo-nos com os nossos clientes, que se lembram sempre dos equipamentos que têm para reparar em casa”, afirma a O MIRANTE. O empresário, que também vive as festas a título pessoal, não mudava nada em relação ao que tem sido feito pelas comissões organizadoras, mas confessa, à margem das questões relacionadas com o certame, que gostava de ver um parque infantil e um multibanco em Paço dos Negros.

A Agente Stihl de Paço dos Negros vende e repara equipamentos agrícolas e de jardinagem, estando localizada na Rua do Paço, número 101.