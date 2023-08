Diogo Pombas considera que a festa tem muito onde melhorar

Diogo Pombas é proprietário do cabeleireiro Fios D’Ouro, em Fazendas de Almeirim, e sente-se um filho da terra. Tem 26 anos canta fado e desde cedo que está ligado às festas em honra de S. José através do Rancho Folclórico Infantil das Fazendas de Almeirim, a título pessoal, como fadista, e nas tasquinhas como membro de um grupo desportivo que o pai fundou. Diogo Pombas considera que as festas têm vindo a perder dinâmica com o passar dos anos devido à falta de envolvimento da população e interesse em inserir artistas locais no programa.

“Tendo uma porta aberta acabo por perceber que muita gente tem a mesma forma de pensar. As festas eram mais bonitas e vibrantes, eu próprio vibrava desde o montar ao desmontar da festa. O espaço actual é pequeno e nem sequer existem carrosséis. Diminuiu a festa e a vontade de festejar”, lamenta o cabeleireiro que contribui monetariamente todos os anos, realçando, ainda assim, o trabalho desenvolvido na procissão.

O cabeleireiro Fios D’Ouro é unissexo e está localizado no número 66 da Rua de São José. Possui serviço de estética e tem uma carteira de clientes de todo o distrito de Santarém.