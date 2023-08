Benavente em festa em Honra de Nossa Senhora da Paz

A Festa em Honra da Nossa Senhora da Paz está de volta a Benavente. Entre os dias 4 e 8 de Agosto está previsto um programa diversificado que junta tradição, gastronomia, música e actividades para todas as idades. O início dos festejos acontece na sexta-feira, 4 de Agosto, com uma largada de toiros às 18h00. A quermesse abre às 21h15 e pelas 22h00 há concerto com a banda DFP e pela 01h00 o DJ João Ildefonso vai passar música de dança.

Dia 5, pelas 12h00, abre a casa do juiz e juíza da festa e pelas 16h00 decorre a matiné infantil. Os amantes da festa brava têm largada de toiros às 18h00 e pelas 21h30 realiza-se a tradicional procissão das velas acompanhada pela banda da Sociedade Filarmónica Benaventense, Comissão de Festas da Amizade e Sardinha Assada de 2024 e escoteiros do Agrupamento 66 de Benavente. Nessa noite sobem ao palco o músico Luís Trigacheiro, Fifi Milho e Dj Rúben AfricanGroove.

No domingo, dia 6, a manhã é dedicada às crianças com uma brincadeira com bezerros. Pelas 12h00 realiza-se a missa solene na presença dos Bombeiros de Benavente e o coro da paróquia. Às 17h00 decorre a procissão com a participação das colectividades da freguesia. Participam a Banda da Sociedade Filarmónica Benaventense, Comissão de Festas da Amizade e Sardinha Assada de 2024, escoteiros do Agrupamento 66 e a guarda de honra dos bombeiros da freguesia. Nessa ocasião são nomeados os novos festeiros que ficam encarregues de organizar as festas em 2024. Pelas 22h00 canta Bárbara Bandeira seguido de espectáculo de fogo de artificio no Largo do Calvário. Nova actuação do DJ João Ildefonso e a festa continua pela noite dentro.

Dias 7 e 8 de Agosto há largada de toiros às 18h00. Na segunda-feira vai decorrer o peditório pelas ruas da vila às 09h00 e às 22h00 actua Rita Guerra seguida do DJ Afonso Correia. No último dia, terça-feira entrega-se a bandeira aos novos festeiros às 20h00 e pelas 22h30 são apresentados à população os novos juízes da festa. As festas terminam com muita animação com o concerto de Rosinha.