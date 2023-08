Devoção e diversão nas Festas de Nossa Senhora do Castelo em Coruche

Coruche prepara-se para receber um dos momentos mais esperados do ano. As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo acontecem de 14 a 19 de Agosto e trazem consigo concertos com nomes sonantes do panorama musical, tradições religiosas, pesca desportiva, largadas de toiros e espectáculo de fogo-de-artificio.

Dia 10 de Agosto as iluminações decorativas na vila são ligadas às 21h00 seguindo-se uma novena na Ermida da Nossa Senhora do Castelo. No dia 11 de Agosto, além da novena pelas 21h30, começa o tríduo solene com pregação pelo padre Lourenço Lino e actuação da banda Filarmónica Instrução Coruchense (SIC). A fé e a devoção mistura-se ao ambiente festivo a partir do dia 13. A manhã começa pelas 09h30 na frente ribeirinha do rio Sorraia com a prova juvenil do Concurso de Pesca Desportiva. Pelas 13h00 são entregues os prémios e às 21h30 actua a banda da SIC na esplanada da Ermida.

O dia do fogo assinala-se a 14 de Agosto, às 07h00, com alvorada a cargo da banda da SIC. Depois realiza-se a Eucaristia Solene em Acção de Graças pela vitória na Batalha de Aljubarrota, com colaboração do Grupo Coral de S. João Baptista. Pelas 16h00 dá-se a entrada de jogos de cabrestos com campinos e amadores na Ponte da Coroa, Rua 5 de Outubro e Vinha das Baleias. A cerimónia oficial de abertura das festas acontece às 18h00 no Parque do Sorraia seguida de largada de bezerras na Rua 5 de Outubro e Rua Virgílio Campos Pais do Amaral. Pelas 21h00 abre a quermesse ao mesmo tempo que actua no Palco Praça a Andrade Dance Academy. Pelas 22h30 há desfile de fanfarras pelas ruas da vila e às 00h00 dá-se o tradicional fogo-de-artificio no rio Sorraia. O Palco Rio fecha a noite com o músico Nuno Ribeiro. Pela 01h00 largam-se os toiros na rua e há animação no espaço da tertúlia.

O dia da padroeira assinala-se a 15 de Agosto com eucaristia e concurso de pesca desportiva no Sorraia. Às 16h30 decorre a cerimónia de recepção oficial aos grupos participantes no Festival de Folclore António Neves, no Jardim 25 de Abril. Para as 18h00 está agendada procissão em Honra de Nossa Senhora do Castelo, padroeira de Coruche. A procissão percorre as principais ruas da vila. No regresso, e antes de recolher ao santuário, realizar-se-á, na Esplanada do Castelo, a tradicional bênção solene dos lares e campos do vale do Sorraia. Às 21h00 actuam os Ritmo e pelas 22h00 decorre o Festival de Folclore António Neves com a participação de ranchos de vários pontos do país.

Dia 16 é dedicado ao aficionado e por isso às 09h30 há condução de cabrestos nas ruas da vila e entrada de toiros com campinos. Há nova largada no centro histórico e às 16h00 desfile de tertúlias tauromáquicas. Pelas 19h00 há tourada à corda com pastores e capinhas da Ilha Terceira, Açores. Marisa Liz sobe ao Palco Rio às 23h00 e pelas 00h30 actuam os Ferro e Fogo.

Dia 17 é dedicado ao campino do Sorraia e é feriado municipal. Às 11h00 dá-se o cortejo histórico e etnográfico pelas ruas e, às 16h30, a homenagem ao campino com casas agrícolas participantes no cortejo. A corrida na Praça de Toiros de Coruche está marcada para as 18h00 e no mesmo dia actuam os Kamandro e José Cid.

Dia 18 de Agosto é dedicado à juventude com entradas de toiros, condução de cabrestos nas ruas da vila e encierro. Às 18h30 nova tourada à corda com pastores e capinhas da Ilha Terceira, Açores, e, às 22h00, concerto pela SIC. A noite promete com a actuação dos Quatro e Meia, Rocktonight e animação no espaço tertúlia. O dia de encerramento é marcado pela picaria à vara larga na Vinha das Baleias e espectáculo musical com Tucha, Anjos e o grandioso espectáculo pirotécnico na frente ribeirinha do Parque do Sorraia. O dia 19 termina a partir das 01h30 na Tertúlia dos Forcados com animação.