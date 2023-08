Festas de Samora Correia em honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Nossa Senhora de Guadalupe

As festas em honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Nossa Senhora de Guadalupe vão decorrer em Samora Correia de 17 a 21 de Agosto com muita animação, concertos e outros espectáculos, procissão e cortejo da Nossa Senhora de Alcamé, entradas de toiros e uma homenagem ao campino, quermesse e artesanato.

Miguel Azevedo (dia 17), Baila Maria (18), Rosinha (19), Pearl Band - banda de tributo (20) e Pedro Mafama (20), são os principais artistas, mas há mais música, nomeadamente no dia 19, sábado, com um festival de folclore e uma noite de fado amador, antes da actuação de Rosinha.

Também no sábado acontece a tradicional noite da sardinha assada, em que são oferecidas sardinhas assadas, pão e vinho aos milhares de participantes. A organização da festa é da responsabilidade da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora - ARCAS, com o apoio da Câmara de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia. O cortejo da Nossa Senhora de Alcamé está marcado para domingo à tarde com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense. Também no domingo, a partir das 18h00, e com o acompanhamento da banda, realiza-se a procissão com a imagem da padroeira - Nossa Senhora da Oliveira, e dos restantes santos, pelas ruas da cidade. Paulo “Palau” Vasco é o campino homenageado este ano e a cerimónia decorre sábado a partir das 17h00, após a entrega dos prémios da prova de perícia de campinos que se realiza durante a manhã. O programa detalhado das festas está disponível no Facebook da organização.