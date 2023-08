Cinco dias animados em Vialonga com música, tasquinhas, procissão e cavalhadas

As festas de Vialonga, em honra de Nossa Senhora da Assunção, decorrem de 11 a 15 de Agosto, estando centradas no último dia, feriado de Nossa Senhora da Assunção as cerimónias religiosas, nomeadamente a missa solene às 11h00 e a procissão pelas ruas da vila a partir das 18h00.

As tasquinhas que proporcionam excelentes momentos de convívio e os inúmeros momentos de animação popular, para além dos concertos musicais, atraem milhares de pessoas. Este ano, no programa, constam actuações, no Palco do Mercado, de Romana (dia 11); Kris Rosa (12); Tonecas Prazeres (13); The Lucky Duckies (14) e Rouxinol Faduncho (dia 15).

Com excepção do feriado e do dia de Sábado 12, em que actua a banda de música brasileira Geração 2000, as noites encerram com música de DJ. E o domingo é preenchido, quase exclusivamente, com sons africanos. Para além de Tonecas Prazeres, um músico da ilha do Príncipe, há a actuação do grupo de batuque da Associação dos Africanos do concelho de Vila Franca de Xira, as danças afro-latinas da Associação Recreativa da Granja e o espaço DJ está a cargo de African Groove.

Folclore, arruadas, música coral, música tradicional portuguesa, música de baile, folclore, também fazem parte do programa, bem como as cavalhadas, recreação de jogos dos cavaleiros medievais, organizadas pelos bombeiros na Estrada do Túnel, às duas da tarde de domingo. Todas as informações estão disponíveis no site oficial da Junta de Freguesia de Vialonga, que organiza anualmente as festas, assim como na sua página no Facebook.