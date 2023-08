Insolvência de empresa adia retorno das bicicletas partilhadas em Coruche

Ainda não é desta que as bicicletas de uso partilhado disponibilizados pelo município de Coruche vão voltar a circular na vila. Depois do software ter deixado de funcionar agora entrou em insolvência a empresa canadiana, com instalações em Rio Maior, responsável pelo sistema das Campinas. “Enviaram-nos um documento se queremos ou não participar na massa insolvente da empresa. Face a esta circunstância, a situação agudizou-se. Temos de substituir todo o sistema e encontrar um novo operador”, lamentou o presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira, quando questionado pela CDU.

Tendo em conta que Vila Nova da Erra é servida por uma ciclovia a Câmara de Coruche vai aproveitar a mudança de operador para instalar uma doca para as Campinas na localidade.

Em Fevereiro deste ano, Francisco Oliveira informava que o sistema de partilha de bicicletas de Coruche estava a ser actualizado pela empresa responsável pela gestão das denominadas campinas. “O prestador de serviços disse estar a aguardar as peças que são necessárias para fazer a reparação das bicicletas, assim como a actualização do software de localização das campinas”, disse o autarca. A frota de bicicletas funciona por geo-referenciação e tecnologia inteligente.