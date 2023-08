Núcleo Tauromáquico de Coruche aberto nos feriados de 15 e 17 de Agosto

Núcleo Tauromáquico de Coruche vai ter duas exposições patentes durante as Festas de Nossa Senhora do Castelo. Foto Museu Coruche

O Núcleo Tauromáquico de Coruche, situado no antigo edifício dos correios, tem patente a exposição permanente “Tauromaquia de Coruche: história, arte, tradição” e a exposição temporária “António Luiz Lopes: cavaleiro tauromáquico”, que apresenta a sua história de vida e algum do seu acervo pessoal. As exposições estão abertas ao público de terça-feira a domingo e, excepcionalmente, nos feriados dos dias 15 e 17 de Agosto. Inseridos nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, o espaço também vai estar aberto para visitas.