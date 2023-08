Alpiagra regressa com aposta forte na música e nas tradições

A 41ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Alpiagra – está de regresso de 19 a 26 de Agosto. Este é o segundo ano consecutivo que o certame se realiza em Agosto, pois antes decorria habitualmente no início de Setembro. O cartaz musical principal vai contar com as actuações de Syro, Los Romeros, Matias Damásio, David Antunes, Vítor Kley, Ruth Marlene e Sara Correia. No sábado, 19 de Agosto, realiza-se o Cortejo das Vindimas, que tem início na Rua do Poço. A cerimónia inaugural está marcada para as 18h00, no Largo da Feira. Depois há uma adopção de animais na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, seguindo-se baptismo a cavalo no mesmo local. No domingo destaque para baptismos a cavalo e nova campanha de adopção de animais. No recinto da feira haverá animação com a ARAT – Aresta Rebelde, Associação de Teatro. No Palco Tasquinhas será feita a apresentação de dança pela Associação 20Km de Almeirim.

A 21 de Agosto destaque para o showcooking conduzido pelo chef João Ferrão, no Pavilhão do Vinho. Na terça-feira, o Pavilhão Empresarial e Artesanato vai receber o colóquio “Comunidades AA+”. Destaque também para um showcooking com o chef João Ferrão. A 23 de Agosto realiza-se a assinatura de protocolo de colaboração para a promoção de vinhos certificados do concelho de Alpiarça – CVR Tejo. No Pavilhão Empresarial e Artesanato decorre o colóquio “Comunidades de Energia Agrícolas”.

A 24 de Agosto destaque para um workshop de iniciação à robótica. Vai haver ainda a entrega de prémios do concurso “Melhor Melão e Melancia 2023”. Na sexta-feira, 25, o Mundincógnito, Associação de Artes Performativas, da Fundação Inatel, vai apresentar o seu espectáculo de andas e malabares. Depois há baptismos a cavalo na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia e a prova de vinhos com o “Alpiagra a Copo”. A 26 de Agosto realiza-se um passeio de carros antigos com concentração junto ao quartel dos bombeiros e chegada ao Largo da Feira. Pelas 15h00 há uma recolha de sangue. A Associação Cantar Nosso da Golegã vai animar o recinto com gaitas de foles. No último dia do certame, 27 de Agosto, destaque para o 1º Passeio de Cicloturismo do Clube Desportivo “Os Águias”. Pelas 10h00 decorre o passeio Vespáguias, também do Clube Desportivo “Os Águias”. No Pavilhão Empresarial realiza-se o colóquio “Comunidades de Energia Agrícolas”. A Alpiagra encerra com o Festival de Folclore, que conta com a participação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, Rancho Folclórico Gafanha do Carmo, Rancho Folclórico Rosas de Maior e Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio.