Experiência e profissionalismo são os trunfos da Paulo Jorge Lopes Moreira

A Paulo Jorge Lopes Moreira, empresa de construção civil e obras públicas, executa trabalhos de edificação, restauro e demolição e trata da documentação.

Com sede em Alpiarça, foi criada há 25 anos e a sua actividade é desenvolvida na região e em todo o país, de acordo com as solicitações dos clientes.

A trabalhar no ramo da construção civil desde os 15 anos, Paulo Jorge Lopes Moreira é já conhecido pela perfeição nos serviços prestados, a par de responsabilidade e respeito pelos compromissos assumidos. Segundo refere, o entendimento inicial com os clientes é essencial para a obtenção de um bom resultado.

“A nossa segmentação de mercado é feita de acordo com as propostas e desejos iniciais do cliente. Juntamente com o mesmo proporcionamos ajuda na escolha de materiais e formas de construção que cada obra exige”, sublinha.

Os colaboradores da empresa são cuidadosamente seleccionados de acordo com os seus conhecimentos. Actualmente a equipa é formada por nove profissionais com muita experiência. O recrutamento tem sido um dos problemas enfrentados nos últimos tempos.

“Muitas vezes deparamo-nos com uma necessidade alta de atendimento ao cliente em vários departamentos ou obras ao mesmo tempo, o que leva a um aumento do tempo de resposta necessário para a produção, sentindo assim uma escassez de mão-de-obra qualificada em certos momentos”, explica Paulo Jorge Lopes Moreira.